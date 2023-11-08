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2023年11月8日星期三
曼聯爭出線須除根 坦帥重提拉舒福特夜蒲 「經一事長一智」
全勝皇馬征布拉加 比寧咸肩傷無礙候命
熱刺遭車路士破金身 普捷天奴首倒戈 積遜末段戴帽
香港公開賽明開鑼 許龍一平常心迎強敵
三鐵亞洲盃11．19中環上演
港三籃大師賽月底開戰 烏溪沙隊迎世巡勁旅
施維雅達年終賽封后 重返世界一姐寶座
電視精選
傑志再戰曼谷聯求續命 金東進誓領軍取分 金信煜隨隊候命
賓施馬亞冠處子戰 難阻伊蒂哈德吞首敗
體壇快訊：港網男團全青運摘銅
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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