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體育

熱刺遭車路士破金身 普捷天奴首倒戈 積遜末段戴帽

【明報專訊】熱刺昨在英超「倫敦打吡」，於下半場初段已有兩人領紅被逐下，主場以1：4不敵車路士，被首倒戈的前帥普捷天奴打破今季英超不敗身。不過「新普帥」普斯迪高路在9人應戰下，仍堅持高位防守而成賽後熱話。

熱刺兩將被逐堅持逼搶惹議

兩名「肥普」教頭正面交鋒，熱刺6分鐘由古路施夫斯基先開紀錄，但中堅基斯甸羅美路於33分鐘在禁區內踩向同鄉對手安素費南迪斯，經視像裁判（VAR）審視，球證直拔紅牌驅逐其離場兼判12碼，高爾彭馬中鵠為車路士半場扳平。熱刺中場占士麥迪臣及中堅雲迪尹因傷半場前被換出，55分鐘再有烏杜治犯規兩黃一紅被逐，踢少兩人下，被「藍戰士」前鋒尼高拉斯積遜於75、94及97分鐘連入3球，生涯首次帽子戲法，終負1：4。另是役雙方共有5次入球被VAR判「詐糊」。

熱刺經11輪聯賽被破不敗身，今季英超再無不敗之師，賽後維持26分，落後榜首曼城1分；車路士11戰15分排第10。熱刺下半場初段踢少兩人下，一度將7名中後場球員推上中場線，守將艾歷迪亞於79分鐘更曾破網，但被VAR判越位，否則已替球隊扳平。普斯迪高路解釋這是其球隊風格，「哪怕只餘5名球員，我們會繼續全力以赴」。他承認比賽局勢失控，但會接受球證判決。

普捷天奴自2019年11月被辭退後首返熱刺球場，完場後與孫興慜等舊部寒暄，賽後說：「很高興回來與之前沒機會告別的人重聚。對我來說最重要是獲勝。熱刺踢得出色，但我們是表現較佳一隊。」

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