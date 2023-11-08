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體育

曼聯爭出線須除根 坦帥重提拉舒福特夜蒲 「經一事長一智」

【明報專訊】曼聯明晨於歐聯A組作客再戰哥本哈根，在出線形勢被動下誓再挫對方爭出線先機。早前因場外紀律成為主角的前鋒拉舒福特，賽前已傷癒復操是役可候命，主帥坦夏格稱對方經一事長一智，並已清楚怎樣做正確的事。

今季曼聯表現持續不穩，在英超11戰僅6勝5負得18分，暫列聯賽榜第8，得失球更為負值。而在歐聯賽場表現亦「不遑多讓」，雖然上輪靠後衛哈利馬古尼的入球，以及門將奧拿拿完場前撲出敵軍前鋒佐敦拿臣的12碼，在主場以一球險勝哥本哈根，但3戰過後亦僅以1勝2負得3分在A組排第3，出線形勢被動，明晨作客再戰該支丹麥班霸誓再取3分爭出線先機。

上輪「紅魔」在聯賽小勝富咸一戰報稱受傷未列大軍的拉舒福特，昨已復操今仗可復任正選，料將伙拍阿歷真度加拿祖及倒戈的海倫在前線攻堅。惟這名英格蘭國腳早前因在曼市打吡大敗後隨即到夜店慶生捱批，事後更要公開道歉，對此坦夏格重提事件道：「那件事後我們私下談過，他亦已道歉，我相信經一事長一智，他已清楚怎樣做正確的事。」而他又證實是役須停賽的中場卡斯米路，早前在英聯盃16強不敵紐卡素傷出後，預計需養傷數周，或下月底才有望復出。至於同組3戰全勝以9分居首的拜仁慕尼黑，明晨將迎戰以4分居次的加拉塔沙雷，若全取3分便可提早兩輪出線16強。

朗尼自爆曾陷酗酒煩惱

另外，現於英冠執教伯明翰的前曼聯名將朗尼，昨於英國廣播公司（BBC）電視節目中自爆，當年效力紅魔初期曾因不懂面對壓力而有酗酒問題，幸在身邊人支持下擺脫困境。

歐聯B組方面，另一英超勁旅阿仙奴將返主場再鬥上屆歐霸盟主的西甲球會西維爾，「兵工廠」上輪作客小勝對方後暫以6分居首，惟該仗功臣之一的加比爾捷西斯連同隊長馬田奧迪加特等5將因傷避戰，加上日前不敵紐卡素吞下聯賽首敗之餘，亦錄得今季首次連敗走勢，士氣受挫下此仗爭勝存憂。至於同組以5分居次的朗斯則作客再戰燕豪芬。

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