李卓耀德羽賽奪亞 激戰逾1小時不敵周天成 月中轉戰日本賽

現時男單世界排名第19的李卓耀，在德國公開賽一路過關，繼6月泰國公開賽後再次躋身決賽。他昨面對排名比自己高6位的周天成，開局未能應付對手的重板殺球，一度落後10：14。不過，李卓耀隨後發力追成平手，戰至「刁時」險勝23：21先拔頭籌。雙方次局鬥得激烈，李卓耀憑較佳網前發揮，跟周天成打到15：15平手，惟港將隨後連失4分，終被周天成贏21：17扳平局數。

李卓耀在決勝局初段已連失3分，隨後更因接連失誤一度落後4：9。港將未有言棄，惟表現處處受制下，終以10：21再失一局，並以局數1：2反負屈居亞軍，無緣與隊友「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪一同打破錦標荒。

李卓耀上次在世巡賽奪冠已是2019年的香港公開賽，他今年6月曾殺入泰國公開賽決賽，惟最後不敵東道主球手。總結歐洲之旅，李卓耀曾在丹麥羽賽並列季席，亦在德國賽取亞軍。他稍作休息後，將在下周二轉戰日本大師賽，緊接赴深圳出戰中國大師賽。

港女子羽隊吉隆坡披銀掛銅

屬世界羽聯世界巡迴賽超級100賽的第一屆吉隆坡大師賽則於周日收官，2號種子的港隊女雙組合吳詠瑢／呂樂樂連過三關，繼7月蒙古國際挑戰賽後，再次躋身決賽。二人昨面對3號種子的泰國隊組合，在先贏一局21：16下，連輸兩局16：21反負，無緣冠軍。

至於盧善恩在女單頭3圈皆打足3局險勝過關，在4強面對韓籍球手金珠恩，在首局連失9分下先輸11：21，但她在次局作出調整，曾連取7分反超11：10，但最終無力回天，以15：21再輸一局，獲得季軍，這也是盧善恩在今年第4個單打獎項。