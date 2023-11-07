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體育

體壇快訊：羅素退出港足告別國際賽

【明報專訊】傑志35歲中堅羅素昨宣布退出香港足球代表隊，結束逾7年國際賽生涯。為港足上陣21次的他，稱希望把更多時間投放在家庭及球會，盼日後看見港足成長。此外，羅素昨隨傑志啟程赴泰國，備戰明晚8時作客曼谷聯的亞冠分組賽，「藍鳥」是次另有韓國前國腳中鋒金信煜首隨隊出征。

里昂沉淪法甲續不勝

里昂上輪法甲作客馬賽因隊巴受襲，令意大利籍主帥格羅素面部受傷令賽事取消，該隊昨在聯賽主場迎戰梅斯，球隊在格羅素親身領軍下僅逼和客隊1：1，賽後里昂10戰不勝成法甲唯一未勝之師續敬陪末席。

羅馬反勝 盧卡古罪人變功臣

羅馬昨於意甲主場迎戰萊切，有前鋒盧卡古5分鐘射失12碼外，更於71分鐘被對手破門落後，惟「首都狼」在補時先由前鋒阿斯蒙追平，到94分鐘盧卡古禁區起腳抽入，由罪人變功臣下領軍絕殺萊切2：1，令羅馬留守第7位；祖雲達斯同日則作客1：0挫費倫天拿後續居次席。

杜蘭特獨撐太陽挫活塞

鳳凰城太陽昨於NBA常規賽續有戴雲布克卡和比爾缺陣，「三巨頭」只剩杜蘭特獨撐大局，但他全場狂轟41分，領軍作客以120：106挫底特律活塞，助太陽終止三連敗頹勢。至於聖安東尼奧馬刺同日在大部分時間領先下，主場戰至加時下以116：123反負多倫多速龍，兩連勝告終。

曾子驊陳嘉怡贏霹靂舞大賽

一連兩日的香港霹靂舞大獎賽周日假奧海城收官，各組冠軍亦誕生，包括13歲或以下組別的李銘灝及羅心渘、14至17歲組別的林昕辰和王譽澄，以及18歲或以上組別的曾子驊及陳嘉怡。是次賽事加上稍早前舉行的兩站港隊選拔賽累計積分前6名，將獲香港預備隊資格，有望為港出戰國際賽事，衝擊巴黎奧運資格。

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