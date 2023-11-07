迪亞斯：給爸爸自由 綁架事件後首戰 後備建功助紅軍搶1分

1：1逼和盧頓 利物浦升英超第3

哥倫比亞反政府武裝組織「民族解放軍」上月綁架路易斯迪亞斯雙親，雖然及後其母獲救，但父親至今仍未獲釋。早前ELN曾發聲明稱將在日內釋放迪亞斯父親，但外界預料該組織與哥國政府及已介入事件的聯合國仍未就談判達成共識，令綁架風波遲遲未告一段落。

近日復操的迪亞斯昨隨隊作客盧頓先列後備，而球隊是役攻勢佔優下一直未能撕破主隊防線，更於80分鐘被盧頓藉反擊由華裔荷蘭籍鋒將陳達毅近門射入開紀錄。及後紅軍主帥高普將迪亞斯換入，結果這名翼鋒於補時第5分鐘殺入禁區，接應哈維艾利洛的長傳近門頂入，他入球後掀起球衣展示內衣寫上「Libertad para papa」（給爸爸自由）的信息，而利物浦亦憑此入球終以1：1驚險逼和盧頓，賽後11戰得24分，以較佳得球壓過同分的阿仙奴升上第3，盧頓則11戰得6分升上第17暫離降班區。賽後迪亞斯於個人社交網X發聲明，呼籲ELN盡快釋放其父，亦希望國際社會協助解決事件，結束他與家人的傷痛。

另外，賽前各賽事6戰不敗的阿士東維拉，前晚意外作客以0：2不敵諾定咸森林，賽後11戰得22分續排第5，森林則結束近6仗不勝頹勢返勝軌，11戰得13分升上第12位。