喜鵲征多蒙特誓復仇 本土連挫兩強敵 乘勇迎歐聯出線關鍵戰

紐卡素除了辛度東拿利因賭博風波被禁賽10個月正在「坐波監」，近期更屢受傷兵困擾，此戰就有哈維班尼斯、積及梅菲、倒戈的阿歷山大伊沙克及艾利洛安達臣避戰。

紐卡素分組暫列第3不容有失

不過「喜鵲」自上月26日主場0：1不敵本仗對手多蒙特後，已錄得3場不敗；當中近兩仗在英格蘭聯賽盃及英超，分別作客3：0及1：0挫曼聯和阿仙奴，兼力保清白之身，重拾士氣。

紐卡素賽前與多蒙特同得4分，但對賽成績不及「蜜蜂兵團」屈居第3。對於這場勢影響兩隊出線命途的大戰，明日將上任喜鵲領隊滿兩年的艾迪賀維認為，麾下過去兩仗展現決心爭勝，令球隊有空間輪換主將，有利是役部署，「我們過去兩仗能夠輪換，球員亦從中得益，在擊敗阿仙奴一戰能看得到。相信兩連勝之後，接下來作客多蒙特能士氣大振」。

喜鵲翼鋒安東尼哥頓上仗在哥林威爾遜被換出後串演中鋒，隨即為球隊一箭定江山破阿仙奴英超不敗身，今季聯賽上陣10場入4球。賀維對這名今夏從愛華頓來投的22歲新星讚不絕口，深信對方能在硬仗中有一番作為，「不論面對任何對手，他都是以自然的心態應對，不害怕任何挑戰」。

PSG征末席米蘭料缺6將

多蒙特日前在德甲主場慘遭宿敵拜仁慕尼黑以0：4血洗，讓陣中老臣馬高列奧斯未能圓滿慶祝達到400次上陣里程。後衛尼高舒洛達碧克希望，明晨能以勝利盡早消除出線懸念，「我們兩周前作客曾做到，若回到主場持續有好表現，那最後一輪就不需要帶住緊張的心情應付」。

同組PSG則作客各賽事近4場不勝的AC米蘭，續有中場馬高阿辛斯奧、丹尼路彭利拿等6人因傷缺陣。目前2和1負包尾的米蘭，昨有迪奧靴南迪斯、基斯甸普列錫及卓禾斯復操，或在這場出線續命戰趕及候命。