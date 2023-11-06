體壇快訊：東方挫南區闖銀牌4強

馬會領袖計劃報名周五截止

第9屆「賽馬會青少年足球領袖計劃」下月起至明年6月舉行，即日起至周五可於相關網頁報名，15至19歲青年參加，透過初級足球教練課程、專業社工及導師帶領的專題工作坊及團隊活動，鍛煉體能及社交能力、提升領導才能。去屆有6名優秀學員獲保送赴曼徹斯特交流，參觀曼聯設施及在當地組織社區足球活動等。

富明尼斯首奪自由盃

巴甲球隊富明尼斯昨晨在南美自由盃對阿甲球會小保加，法定時間踢成1：1，戰至加時上半場憑前鋒約翰堅尼地禁區頂一射破網，雖及後因過激慶祝兩黃一紅被逐，仍以2：1擊敗有卡雲尼掛帥的小保加。昨為母會富明尼斯首奪自由盃的35歲巴西隊左閘馬些路，賽後稱這錦標比在皇家馬德里五奪歐聯更重要。

約基治大勇領金塊屠牛

衛冕的丹佛金塊昨在NBA常規賽，憑球星中鋒約基治連續兩日「準三雙」，取得28分、16個籃板及9次助攻，協助以123：101擊敗芝加哥公牛，開季主場4戰全勝；另一方面，波士頓塞爾特人作客124：114挫布魯克林籃網取五連勝，獲32分的塔圖於職業生涯總得分突破1萬分大關。

黃尹雋姚潔貞慈善跑掄元

聯合國兒童基金會慈善跑昨於香港迪士尼樂園度假區及欣澳舉行，自2018年再辦，今屆復辦15公里賽，男子組方面，由港將黃尹雋創大會紀錄的49分11秒摘冠，香港長跑好手姚潔貞以57分22秒奪女子15公里冠軍。大會共籌得逾765萬元善款，將用於全球兒童權利工作。