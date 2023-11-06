普捷天奴領車首倒戈熱刺 征倫敦打吡鬥昔日子弟兵

熱刺vs.車路士 now611／621台 明晨04：00直播

「4年後能重遊充滿美好回憶的地方，感覺實在很特別。我曾在這裏有非常難忘經歷，對這球會（熱刺）感情完全不變。」普捷天奴在賽前記者會上毫不諱言即使2019年11月因成績欠佳被班主利維辭退，仍對熱刺充滿喜愛之情。

成英超唯一不敗之師 新普帥成寵兒

熱刺當年辭退普捷天奴後，曾嘗試過摩連奴、干地等名帥俱失敗收場，直至今季由些路迪加盟的普斯迪高路，開季頭10仗錄得8勝2和不敗佳績，不單是球隊自1960／61年球季以來最佳開季，更難得是在英格蘭隊首席射手哈利卡尼今夏離隊他投，球隊攻力仍能保持水準，至今已在聯賽轟入22球，難怪這名「新普帥」已成為熱刺球迷新寵兒。

普捷天奴籲麾下嚴防孫興慜

熱刺得以成為英超至今唯一不敗之師，前線孖寶占士麥迪臣及隊長孫興慜居功至偉，前者已交出5次助攻，主理死球甚具威脅；後者以8個聯賽入球位列射手榜次席，僅比曼城的艾寧夏蘭特少3球。孫興慜亦連續3場倫敦打吡建功，難怪普捷天奴賽前點名要小心這名昔日子弟兵：「幸好我不需在這場賽事踢中堅。我很清楚他是英超其一最出色攻擊球員，我們守將要設法阻止他。」

普捷天奴今季在車路士征途顯然遠遠未夠好，藍戰士10戰只得12分，上輪主場0：2不敵賓福特後，今季主場6戰僅1勝2和3負。不過中場核心安素費南迪斯仍表明球隊會繼續進步：「我有信心車路士將會重返英超最佳球隊行列。可能現在不是，但我有信心可在不久將來達成目標。」

另邊廂曼城前晚主場6：1大破般尼茅夫，賽後11戰27分，多踢一場下以1分暫壓過熱刺登上榜首。今季加盟的比利時隊翼鋒謝利美杜古貢獻1入球兼4次助攻，賽後獲領隊哥迪奧拿大讚「總能帶來驚喜」。對於半場換走夏蘭特，哥帥解釋這名射手腳踝有點扭傷，但仍有機會在周三歐聯迎戰年青人時上陣。