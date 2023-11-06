鄧謝配混雙揚威德羽賽 破4年錦標荒 力戰3局反勝印尼衛冕組合 3周歐洲賽之旅畫完美句號

「鄧謝配」早前於芬蘭北極羽賽及丹麥公開賽分別在16強及32強止步後，在上周法國公開賽曾晉身決賽，惜負中國組合屈居亞軍，前晚在德國公開賽4強激戰近1小時，以局數2 ：1力克6號種子、中華台北隊的葉宏蔚／李佳馨後，連續兩周殺入決賽，昨晚決賽面對世界排名第19位的印尼隊球手雷漢／妮莎，首局曾領先9：6下反負15：21，先失一局。次局這對港隊首席混雙拍檔沉着應戰，在初段積極搶攻下一直領先，雖曾被反超10：11，惟技術暫停後再次發力，兩度連取數分拉開分差，以21：15追平局數。

成謝影雪最佳生日禮物

決勝局鄧謝配在初段因接連失誤曾落後5：7，惟其後手風漸順打出一段7：0，將分差拉開至12：7。衛冕冠軍的雷漢／妮莎後來連追3分，惟港隊「左手配」仍保持優勢，再連取4分下領先19：12，最終把握對手失誤打出界外，以21：14勝出奪冠。

在交手往績上5戰全勝，包括在9月香港公開賽16強同樣先失首局下反勝。鄧謝配亦繼自2019年11月的韓國大師賽後再次問鼎冠軍，在為期三周的歐洲賽之旅畫上圓美句號，亦為將於周四32歲生日的謝影雪送上最佳生日禮物。