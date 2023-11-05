馬君正港滑浪風帆賽封后 明偕鄭清然赴深圳備戰亞洲賽爭衛冕

香港滑浪風帆公開錦標賽吸引逾80名本地及海外選手參加，杭州亞運iQFOiL銀牌得主馬君正在頭3日賽事盡展強勢，12場賽事共11場首名衝線，她在昨日兩場賽事則分別得第1及第6。由於女子組參賽人數未達大會要求而不設獎牌賽，馬君正最終大熱衞冕。至於在杭州亞運RS：X得銀牌的魏瑋恩，在主場再以iQFOiL板型作賽亦順利奪亞。

今觀塘海濱辦表演賽 港將感期待

馬君正戰畢亞運後，曾跟男子組隊友鄭清然赴新西蘭集訓逾兩周，她稱在港比賽有助準備周三在深圳舉行的亞洲賽，「深圳的場地風勢較弱，跟香港相似，讓我可模擬一下並重拾感覺，而且今次賽事有些細節做得不夠好，希望在亞洲賽能提升投入程度，爭取前5位」。

男子組方面，眾人透過獎牌賽定出最後名次，在初賽排第3的鄭清然雖在準決賽首名衝線，但在3人進行的決賽因偷步犯規最終得第3，韓國隊選手崔健及李泰勳則包辦冠、亞軍。在杭州亞運男子組iQFOiL摘銅的鄭清然，賽後坦承在決賽過於進取致偷步，「我在前一場起步較慢，原打算決賽調整，但最後卻偷步。」另一港將歐令揚則獲第5，他透露已從出戰杭州亞運RS：X項目時的74公斤增磅至84公斤，並盼寓賽於操重拾iQFOiL的比賽節奏，準備來年1月在世界賽為香港男子隊爭取巴黎奧運席位。

對於今日在觀塘海濱舉行的表演賽，一班港將坦承期待，馬君正透露其90歲爺爺將現場打氣，她期望市民能透過這次賽事增加對滑浪風帆的認識，希望有更多觀眾到場支持。至於曾代表港隊出戰奧運、現已退役並兼職教練的陳晞文，今亦會在表演賽的滑浪風翼項目獻技。