報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
體育
2023年11月5日星期日
曼聯險勝富咸減壓 拉舒福特不入大軍名單 坦帥稱因傷避戰
父親將獲釋 迪亞斯復操或隨紅軍征盧頓
馬體會意外敗走彭軍 比寧咸膺10月最佳
福岡黃蜂奪隊史首冠 日聯盃決賽挫浦和紅鑽
居里上籃絕殺雷霆 勇士季中賽旗開得勝
體壇快訊：港田徑隊全青運奪1銀2銅
SUN周日體育直播賽程
馬君正港滑浪風帆賽封后 明偕鄭清然赴深圳備戰亞洲賽爭衛冕
廣東話打氣助威 鄧謝配德羽賽入決賽今爭冠
施維雅達莎芭倫卡會師WTA年終賽4強
傑志7球大破晉峰闖銀牌4強 下周日大戰理文
SUN周日體育直播賽程
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
曼聯險勝富咸減壓 拉舒福特不入大軍名單 坦帥稱因傷避戰
父親將獲釋 迪亞斯復操或隨紅軍征盧頓
馬體會意外敗走彭軍 比寧咸膺10月最佳
福岡黃蜂奪隊史首冠 日聯盃決賽挫浦和紅鑽
居里上籃絕殺雷霆 勇士季中賽旗開得勝
體壇快訊：港田徑隊全青運奪1銀2銅
SUN周日體育直播賽程
馬君正港滑浪風帆賽封后 明偕鄭清然赴深圳備戰亞洲賽爭衛冕
廣東話打氣助威 鄧謝配德羽賽入決賽今爭冠
施維雅達莎芭倫卡會師WTA年終賽4強
傑志7球大破晉峰闖銀牌4強 下周日大戰理文
曼聯險勝富咸減壓 拉舒福特不入大軍名單 坦帥稱因傷避戰
父親將獲釋 迪亞斯復操或隨紅軍征盧頓
馬體會意外敗走彭軍 比寧咸膺10月最佳
福岡黃蜂奪隊史首冠 日聯盃決賽挫浦和紅鑽
居里上籃絕殺雷霆 勇士季中賽旗開得勝
體壇快訊：港田徑隊全青運奪1銀2銅
馬君正港滑浪風帆賽封后 明偕鄭清然赴深圳備戰亞洲賽爭衛冕
廣東話打氣助威 鄧謝配德羽賽入決賽今爭冠
施維雅達莎芭倫卡會師WTA年終賽4強
傑志7球大破晉峰闖銀牌4強 下周日大戰理文
prev
next