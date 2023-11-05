體壇快訊：港田徑隊全青運奪1銀2銅

邁阿密辦友賽賀美斯

為慶祝阿根廷球王美斯八奪金球獎，其效力的美職球會國際邁阿密將特意在本周六舉辦一場友賽作慶祝，對手為另一美職球會紐約城，據悉在該仗賽前會在球迷面前展示美斯的金球獎獎座，也會鳴放金色煙花，並在當日加推售價為8.88美元（約70港元）的特飲，紀念美斯八奪殊榮。

李康仁大勇領PSG上榜首

法甲球會巴黎聖日耳門（PSG）昨憑韓國隊翼鋒李康仁先開紀錄，在聯賽以3：0大破蒙彼利埃，賽後11戰得24分，以兩分壓過明晨才出戰的尼斯暫升法甲榜首。賽後PSG教練安歷基大讚近3場入兩球及交出1次助攻的李康仁，認為他對球迷極具吸引力。

博洛尼亞挫拉素10輪不敗

意甲球會拉素昨在聯賽作客0：1不敵由李維士費格遜一箭定江山的博洛尼亞，主隊已在聯賽保持10戰不敗，位居意甲前列。而另一首都球會羅馬，明晨迎戰萊切則有阿根廷中場里安度柏利迪斯停賽；祖雲達斯亦會作客費倫天拿，爭取意甲四連勝。

韋斯塔本巴西站取頭位

世界一級方程式（F1）巴西站排位賽，已奪本年度世界冠軍的紅牛星將韋斯塔本，以1分10.727秒的最快圈速取頭位，紅牛的陸克萊則居次。至於近仗表現下滑的雅士頓馬田隊在今站戰車有更新下，旗下兩將史度爾及艾朗素均回勇，正賽將分別排第3及4位起步。