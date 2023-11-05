福岡黃蜂奪隊史首冠 日聯盃決賽挫浦和紅鑽

福岡黃蜂自2020年由長谷部茂利接掌帥印後，隨即在當季以乙組亞軍重返頂級聯賽，翌年更於日職取得第8寫隊史最佳成績。球隊去季成功護級外，在國內兩大盃賽日聯盃及日皇盃分別殺入4強及8強，再次寫下隊史紀錄。

這支九州球隊今季再創高峰，除聯賽暫列第8，於日皇盃亦戰至4強止步再次刷新隊史最佳。球隊昨首嘗決賽滋味，於國立競技場出戰日聯盃決賽面對浦和紅鑽，吸引61,683名觀眾入場，刷新這項盃賽入場紀錄。開賽5分鐘，福岡黃蜂先由中場前寬之殺入禁區，接應紺野和也的右路傳中撞射入網先開紀錄；上半場補時階段，紺野和也在左路再次交出助攻予後衛宮大樹射入，助黃蜂拉開兩球優勢。雖然浦和紅鑽由後備上陣的中場明本考浩，接應酒井宏樹的長傳於禁區內近門窄角度勁射扳回一城，但最終黃蜂仍保住勝局，以2：1小勝取下隊史首冠。

富安健洋賀母會稱霸盼持續進步

賽後長谷部茂利為奪冠寫歷史感高興，但不忘重提上季聯賽因對手名古屋鯨魚違反體育精神，令球隊最終以2：3落敗一戰，並諷刺道：「任何人都希望贏波，但必須取之有道。」至於現效力英超阿仙奴的日本國腳富安健洋亦公開恭賀母會奪冠，並鼓勵這支家鄉球隊可繼續進步。