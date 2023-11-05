曼聯險勝富咸減壓 拉舒福特不入大軍名單 坦帥稱因傷避戰

上周中在英格蘭聯賽盃慘敗紐卡素腳下後，曼聯此仗正選陣容「大執位」，其中雲比沙卡復出鎮守右路，莊尼伊雲斯則取代有病在身的域陀連迪路夫，夥拍近仗表現復勇的哈利馬古尼出任中堅，鋒線主將拉舒福特則未列入「紅魔」正選及後備名單。

馬古尼越位致麥湯米尼「食詐糊」

紅魔開賽僅7分鐘曾一度予球迷驚喜，賽前揚言「100%支持領隊坦夏格」的中場麥湯米尼，藉死球攻勢接應阿歷真度加拿祖傳中近門射入，惟球證再三核實VAR影片後，指有份參與攻勢的哈利馬古尼越位在先入球無效。富咸站穩陣腳後，多在左路利用表現活躍的翼鋒韋利安發難製造混亂，下半場61分鐘他曾直線妙傳予入楔的祖奧包連夏，但後者勁射欠角度下，被紅魔門將奧拿拿拍出底線。戰至補時，曼聯終靠般奴費南迪斯把握對方解圍失誤，以一記遠射一箭定江山。

打吡大敗後慶生捱批 福仔道歉

曼聯此仗作客苦戰下全取3分，備受壓力的坦夏格總算鬆口氣，至於拉舒福特的上陣問題勢成賽後另一焦點。坦帥賽前受訪時稱「拉舒福特在對富咸賽前最後一節訓練課上腿部受傷，因此無法在此仗披甲。」不過在較早前的記者會中，坦夏格便公開批評剛滿26歲的對方早前在曼市打吡大敗後前往夜店慶生的行為，並直言此舉不可接受：「我已知道他的情況，並與他曾就此事詳談，這是不能接受的行為。他已經向我道歉，如何處理就是內部事宜。」

雖然坦夏格重申其後仍維護拉舒福特，表明他「一直都非常努力，為球隊取得勝利而戰」，又重申該名今季僅貢獻入球助攻各一的英格蘭前鋒，仍會是他心目中的正選人腳，但「福仔」的紀律問題其實早有前科，坦帥亦曾以將他貶至後備席作為懲罰，是仗「因傷避戰」或令雙方關係現隱憂。