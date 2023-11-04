稱出線靠天時地利 主場出擊免適應難題

港足U16當年外圍賽由現任冠忠南區主帥楊正光領軍，分別大勝新加坡、澳門及中華台北隊，僅負澳洲隊兩球，成為5支最佳次名球隊之一晉身決賽周。當年隊長余煒廉認為，擁主場之利是出線關鍵，「年少出外比賽在適應當地生活、調整身體狀態會有難度；主場出戰在場地、起居飲食和天氣完全不用擔心」。

何直軒和吳睿勤提及，1998、99年世代梯隊自U12起組軍，有長期集訓，高峰期每周練5日，「見隊友多過見父母」，用年月磨合良好默契。然而近年港足梯隊只能不定期舉行集訓營練兵，令來自不同球會的小將難如「黃金一代」般合作無間。

決賽周憾負中日澳洲 當年對手現進軍歐洲

晉身決賽周，讓他們在成績至上的體壇爭取到更多資源，由西班牙籍教頭巴禾掌帥，曾赴西班牙、英國等地備戰。儘管最終在2014年9月泰國舉行的決賽周，先後以0：2不敵日本、澳洲及中國隊，3人認為當時已盡全力，過程絕不失禮。當年日本隊陣中的堂安律、田中碧及富安健洋，如今已是大國腳主力，穩札於歐洲聯賽。