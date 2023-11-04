留守足壇添使命 余煒廉：走完兄弟未完路

隨大港腳亞盃外出線 成黃金一代獨苗

2014年港足U16亞少盃名單中，只剩余煒廉、謝家榮、鄭展龍、顏卓彬、林樂勤、何振廷、播磨浩謙，以及外圍賽曾入選的張俊軒仍征戰港超，當中前5人曾入選大港腳名單。余煒廉去年6月為港足出戰亞洲盃外圍賽，助球隊以2勝1負出線決賽周；作為大軍唯一的黃金一代成員，讓他感慨萬分，「這班人不少說過想一起踢職業，現在像剩下自己默默堅持。他們各有難處，所以另一方面會想，把兄弟未完成的夢想實現」。

訪問期間，記者拿出當年亞少盃球員名單，受訪3人重見不少熟悉名字後，紛紛討論眾人現况。余煒廉嘆道，對昔日後防拍檔何直軒未進軍職業球壇感可惜，「他身形條件是香港足壇所欠缺，亦非能力不及，只是回港後遇上疫情，欠缺落班機會」。吳睿勤則認為現已離開足總聯賽的李晉樂，本有力登上港超舞台，「他身形不算出眾，但踢法聰明、能迅速在場上做正確決定」。