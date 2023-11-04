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體育

港足闖亞少十載 黃金一代異途閃爍

【明報專訊】香港足球代表隊近年接連創造佳績，晉身亞洲盃決賽周再於杭州亞運取得第4名。回望10年前，港足U16在2013年亞少盃外圍賽，也曾歷史性晉身翌年決賽周，這批1998至99年出生、被球迷譽為「黃金一代」的球員，10年過後如今本屬當打之年，卻只餘8人留守職業球壇打拼。當年後防主將吳睿勤及何直軒，縱遺憾未能成為職業球員，仍盼在各自工作領域實現未完成的足球夢。

文：林欣澤、圖：朱安妮

吳睿勤化身球員守護者

投身物理治療重踏足壇

戰畢亞少盃決賽周後，當時中五的吳睿勤（Nathan）以專注學業為由淡出球圈，成為大軍中最早放下夢想的球員。儘管無法再與戰友場上並肩，他還是選擇了一條跟足球形影不離的生涯軌道，上季起擔任港超球會傑志的物理治療師守護球員。

赴伯明翰青年軍實習固根基

當球員難免承受過傷患，Nathan中六畢業後選擇到英國伯明翰大學升讀物理治療，其間在英冠球會伯明翰的青年軍實習一年，擴闊視野也為職業打好基礎，「除了足球，他們運動科學、醫學水平很高，資源很充足。見識過外國高水平，讓我明白何謂標準，想把事情做到最好」。

Nathan考完文憑試後，曾短暫為傑志U18出戰青年足總盃。如今回巢「藍鳥」，緣於他兩年前攻讀香港中文大學運動醫學及健康科學理學碩士，從而獲得在合作伙伴傑志的實習機會。他去年始受僱於中大醫院，去年7月起正式擔任傑志的物理治療師，與球會團隊及運動創傷防護員等緊密合作，在季前、日常訓練及比賽日跟進球員身體狀况，協助制定方案減低他們受傷風險，又為傷兵治療，協助盡快恢復狀態回到球場。

投傑志重逢昔日隊友

轉換身分再同甘共苦

成為藍鳥一員，讓Nathan以另一身分跟昔日港足青年軍隊友鄭展龍、今季轉投均業北區的何振廷，以及外借至深水埗的顏卓彬先後重聚，「不再是球員仍能與他們同隊共事，一起經歷高低起伏，贏波齊高興、輸波同沮喪，感覺很神奇」。何振廷前年9月比賽時重創，右膝前十字韌帶及半月板撕裂，Nathan在對方復康過程中後段伴隨左右，「跟他這麼熟，想盡力幫助他重返球場，繼續踢好波」。

對於不少「黃金一代」成員最終未有投身職業足球，Nathan指職業賽場競爭激烈，不能與青年軍時期並論，「職業足球沒年齡限制，要跟成人、外援搶位置並不容易。即使喜歡足球，決定是否投身職業，也有生涯規劃等因素考量」。

疫下落班未果捨職業夢

何直軒任教助回饋母校

何直軒是港足出戰亞少盃的雙隊長之一，擁1.9米高優勢，曾被視為大港腳中堅接班人。他中學畢業後到美國挑戰大學聯賽，卻碰上疫情提前回流，後到港超球會試訓無果而放棄職業足球夢，只嘆道「時也命也」。

今季獲港超隊招手 已踏職場婉拒

何直軒2017年獲運動員獎學金負笈美國，先後到密德蘭大學（Midland University）及康伯斯威爾大學（Campbellsville University）就讀，其間代表兩校出戰全國大學校際體育協會（NAIA）賽事。然而，2020年爆發新冠疫情令「何直」提前回港，以網課完成餘下大學課程。他當時仍有志投身職業足球，先後到青年軍曾效力的標準流浪及晉峰試腳，但遇着球市不景未獲一紙合約，到今季獲香港U23招手，何直已踏入職場而婉拒邀請，「疫情耽誤兩三年，錯過了黃金時間。現在到人生另一階段，想法已不同，只能放棄追夢」。

何直錯過的，還有2019年U23亞洲盃外圍賽，因當時他未能負擔回港參與初選訓練的機票，無緣最後一次為港足梯隊出戰。即使如此，何直認為在大學生涯體驗過外國貼近專業的訓練模式、耗時大半天作客長征、只差一步進軍NAIA全國賽，得着比可惜要多；感遺憾是自覺愧對曾兼教梯隊的港足前帥、現任馬來西亞隊主教練金判坤的悉心栽培，「他把我由前鋒改造成防中、中堅，不時與我單獨訓話，看好我能成為出色球員。更試過讓18歲的我越級入選U22赴卡塔爾友賽，當時我只是丙組球員，一路很感激他的信任」。

盼成體育教師孕育新血

征戰港甲南華續足球路

何直軒大學主修運動管理學，畢業後做過數份會所助理工作，今年9月回母校上水惠州公立學校任教學助理，負責課堂支援有特殊教育需要（SEN）學生，並協助足球、田徑等運動校隊訓練。他計劃將來報讀教育文憑，成為體育教師培養新血，「自己喜歡足球、運動，想在另一範疇找到喜歡做的事」。他同時效力港甲老牌球會南華，與亞少隊友蕭栢霖、何誠淵及歐文洛再度攜手，「不少老一輩球迷都是『擁南躉』，很榮幸能成為他們一分子」。

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