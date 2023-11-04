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2023年11月4日星期六
紐卡素誓破廠金身 傷兵潮來襲 艾迪賀維冀複製奇蹟
黃威奠勝 理文反挫大埔躋銀牌4強
退役輪椅劍手馮英騏逝世 終年43歲
換帥阿積士挫禾寧丹 止10場不勝頹勢
李卓耀反勝法國球手 德國羽賽闖4強
雲班耶馬轟新高38分 馬刺兩日內雙殺太陽
體壇快訊：林銘夫全青運跳遠摘銅
SAT周六體育直播賽程
港足闖亞少十載 黃金一代異途閃爍
留守足壇添使命 余煒廉：走完兄弟未完路
稱出線靠天時地利 主場出擊免適應難題
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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