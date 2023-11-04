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體育

體壇快訊：林銘夫全青運跳遠摘銅

【明報專訊】香港田徑隊昨於廣西舉行的首屆全青運傳來捷報，林銘夫在男子跳遠憑第4跳躍出7.49米摘銅。女子組方面，白凱文在女子100米欄初賽跑出14.30秒，以總成績第5躋身今日的決賽；李紫桃則於女子200米獲第8。

尼馬膝患開刀順利

巴西隊星將尼馬上月在世界盃外圍賽對烏拉圭時受傷，致左膝前十字韌帶撕裂及半月板受創。他昨於巴西的醫院開刀，並在事後於社交網Instagram的限時動態上載手術後照片，向球迷報平安，「手術順利，多謝大家的祝福，現在要專心休養」。

鄧宇軒膺個人形U21世一

香港空手道20歲新星鄧宇軒，上月在世界搏擊運動會勇奪男子個人形金牌，他在最新的男子21或以下組別的世界排名中獲1875分，並以75分力壓日本隊的阿部佐吉升上第1位，成為香港空手道隊史首名「世一」運動員。

彭古拉年終賽全勝晉4強

WTA年終賽昨於墨西哥續演，美籍好手彭古拉在A組最後一場以直落兩盤擊敗希臘隊的莎嘉里，3戰全勝取首名出線4強；同組的世界一姐沙芭倫卡對雷芭堅娜的賽事，則因天雨延期。另外，塞爾維亞籍世界一哥佐高域昨於巴黎大師賽16強，驚險反勝荷蘭籍對手晉級。

馬君正港公開賽穩居首席

香港滑浪風帆公開錦標賽昨假赤柱正灘續演，爭衛冕女子組的港將馬君正在第3日4場賽事均以首名衝線，12場賽事共取得11場第1，穩居榜首，其隊友魏瑋恩同日4場獲第2，總成績升上次席；衞冕男子組的鄭清然暫居第3。

港男籃前帥安慶健病逝

港隊前主帥安慶健的家人證實，該名罹患癌症3年的教練昨病逝，現效力晉裕的劉子禮等球員，齊在社交網發文哀悼。此外，香港男子甲一組籃球聯賽昨於修頓室內場續演，康仁福建以65：56擊敗崇德飛鷹；香港東方則於尾場以78：42大勝「升班馬」晉裕。

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