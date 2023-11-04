黃威奠勝 理文反挫大埔躋銀牌4強

大埔外援中堅山度士換邊領紅

理文開季各項賽事8場不敗，但昨仗24分鐘被近6仗全勝的大埔打開紀錄，巴西籍鋒將雷仙奴接應傳中門前掃入。半場落後一球的理文於65分鐘扳平，翼鋒艾華頓在禁區頂主射罰球省中人牆後，立即衝前兩度起腳，射破大埔門將謝家榮十指關。70分鐘，大埔前鋒馬卡雷拿單刀入禁區疑被踢跌，球證譚炳煥未有示意。7分鐘後，大埔中堅馬高斯山度士角球助攻時打中對手，被球證出示紅牌驅逐離場。理文多踢一人下，戰至82分鐘由中場黃威頭槌建功，最終反勝2：1，晉級4強後將於本月12日面對傑志對晉峰之勝方，這場8強今午3時在大埔運動場舉行。

愛徒黃威攻破大門 李志堅又悲又喜

大埔主教練李志堅賽後讚揚麾下踢出部署表現出色落力。至於首次對愛徒黃威即被攻破大門，他笑言：「唉好鬼衰，佢入波咪恭喜佢囉」。黃威則說：「來到職業聯賽後一直都跟他，這是第一次對他的球隊，但都是平常心」。他提及球隊今季主攻下令後場多了空間被打反擊，成連續兩場先失球主因，球隊亦需改善慢熱問題。