紐卡素誓破廠金身 傷兵潮來襲 艾迪賀維冀複製奇蹟

紐卡素vs.阿仙奴 now611/621台 明晨01：30直播

紐卡素久違再嘗四線作戰，早前雖在英聯盃淘汰曼聯後殺入8強，但在歐聯F組3戰得4分僅排第3，聯賽亦暫列第6只屬不過不失。此外，球隊今夏主要增兵不多，最貴收購的辛度東拿利卻因他過往在意大利球壇效力時的非法賭博事件，終被判罰停賽10個月，意味今季已提早收咧，加上「喜鵲」目前有多達6名傷兵，包括主力阿歷山大伊沙克及後衛保治文等，明晨坐鎮聖占士公園球場迎戰今季聯賽未嘗一敗的次席球隊阿仙奴，形勢不容樂觀。

東拿利禁賽仍准操練

對於球隊目前狀况，艾迪賀維表示：「現時的阿仙奴是一支很難被擊敗的球隊，己隊雖然有不少球員是役未能披甲，但我相信麾下絕對有力爭勝，複製前季的成功。」而他又透露會方近日未予東拿利隨隊操練，是因為需要向國際足協（FIFA）釐清對方在停賽期能否跟操的問題，但現時已解決，「他及後將會如常跟操，但主要會是個人及小組，以讓他保持狀態及與隊友的默契。可以肯定的是，這將是對他的一大精神考驗」。

至於是役亦有4名傷兵的阿仙奴，主帥阿迪達強調作客聖占士從來不易，又向艾迪賀維「笠高帽」，稱讚對方成功令紐卡素改變了過往的比賽文化，將球隊推上了一個新層次。

同日曼市雙雄亦會分途出戰，其中近兩戰均吞3蛋的曼聯將於早場作客富咸；曼城則會迎戰護級分子般尼茅夫爭取各賽事四連勝。

哥國證反政府武裝綁架迪亞斯父

另外，利物浦翼鋒路易斯迪亞斯雙親早前在家鄉哥倫比亞遭綁架，其中母親早前獲救後，父親則一度下落不明。不過，哥倫比亞政府昨證實，行動是由反政府武裝「民族解放軍」（ELN）所為。據報在聯合國及美方介入事件後，該組織昨發聲明回應稱，將會在日內釋放迪亞斯的父親，但未說明原因。而「紅軍」主帥高普昨亦證實，迪亞斯已重返大軍操練，但後日凌晨作客盧頓是否出戰「將交由他自己決定」。