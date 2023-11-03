岩布仙尼相隔19年再訪港 快閃15小時 唱生日歌重現亞視經典兼派壽包

岩布仙尼2004年隨AC米蘭訪港友賽，其間出席亞視台慶晚會時，被要求即場唱生日歌祝自己生日快樂，相關片段事後網上瘋傳，令這意大利隊中場在港街知巷聞。

事隔19年，這名宿昨午現身中環街市，聯同現於台灣發展的職棒中信兄弟啦啦隊成員冼迪琦，一同出席一間點心舖的商業活動，吸引過百粉絲迫爆現場，部分球迷更帶同其AC米蘭23號球衣。岩布仙尼活動上除試食點心，又即場為點心舖唱生日歌重演經典一幕，最後派壽桃包給球迷謝幕。

掛靴近10年 驚喜球迷持昔日米蘭戰衣

岩布仙尼事後接受傳媒訪問，稱因為明日要為意大利電視台工作，今次來港只能快閃15小時，但驚喜在掛靴接近10年後，仍看到身穿AC米蘭球衣的球迷，或拿着印有他名字的球衣，專程來到熱情歡迎他，笑言若明年生日（5月29日）再收到邀請，願意再臨香江。他又稱「Happy Birthday to me」一事始終相隔已久，誤以為此事不是在港發生。

信意大利可出線歐國盃

籲給予涉賭意兵幫助

岩布仙尼稱現享受為電視台評述球賽，加上有3名孩子家庭同樂，不認為將來會做教練。就意大利隊於歐國盃外圍賽陷出局危機，他稱不能忘記意軍兩年前歐國盃封王，相信新帥史巴列堤可帶領重拾佳績，「我們已錯過兩屆世界盃，所以更希望可以衛冕歐國盃。本月有兩場重要賽事（歐國外對北馬其頓及烏克蘭隊），希望球隊質素再加點運氣是可以出線」。他亦提及AC米蘭在名宿兼總監馬甸尼離任後，能開季意甲暫列第3屬不易，有信心舊會可取得一個好球季。

對於意大利球壇近期捲入賭波風波，當中紐卡素中場辛度東拿利及祖雲達斯中場費基奧利分別被罰停賽10個月及7個月。對此岩布仙尼回應道：「這是很傷心的故事，沒有人預期到。我們要幫助他們，因為他們都知錯亦受到應得懲罰。球員很年輕，在職業生涯仍有時間糾正。」