體壇快訊：麥世霆全青運200蛙奪亞

理文大埔今爭入銀牌4強

高級組銀牌8強今日繼續舉行，港超榜首球隊理文晚上8時在旺角大球場與大埔一決高下，後者今季由主教練李志堅接手後表現出色，近况豪取六連勝。晉級一方將於本月12日4強，面對明日傑志對晉峰之勝方。

鄭清然港風帆賽上次席

香港滑浪風帆公開賽昨續於赤柱正灘舉行，力爭衛冕男子組的港將鄭清然，在次日4場賽事取得兩場第1、一場第2及一場第3。經過兩日8仗，鄭清然由第3升上次席，在榜首的韓國選手李泰勳昨於其中一場偷步犯規被加分，追至相差2分。

日本棄戰世盃惹中方不滿

ITTF乒乓球混合團體世界盃將於下月在中國成都舉行，惟據共同社報道，日本乒協因賽事不計入世界排名積分及比賽日程問題為由，日前宣布不派員參賽，疑引起中方不滿。而中國乒協昨亦宣布，決定撤回原定將參加日本T聯賽野島盃的中國隊選手。

格連活特領基達菲大勝

西甲球會基達菲，昨晨於西班牙盃首圈作客第6級別球隊塔迪恩達，22歲正選掛帥的前曼聯前鋒格連活特，於上半場15分鐘建功，射入他今夏加盟以來的第2球，並於54分鐘起孖，最終球隊作客狂數12：0晉級。