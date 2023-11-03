沈金康冀楊倩玉挑戰巴黎奧運資格

港單車隊亞運祝捷頒8萬元獎金

香港單車總會在亞運祝捷晚宴上，向港隊車手頒發8萬元獎金。港協暨奧委會會長霍震霆及港隊亞運代表團團長霍啟剛亦有出席。香港單車隊下個目標為明年巴黎奧運，總教練沈金康表示，在穩奪女子公路賽資格後，場地女子項目亦很大機會取得入場券，男子部分項目則要本月中到日本參加3站比賽爭取積分。

對於楊倩玉在亞運女子個人公路賽奪金後欲退役，沈金康稱仍希望對方能取得巴黎奧運參賽資格，而楊倩玉本月中亦會隨隊到日本參賽，「她（楊倩玉）有能力時放棄是很可惜，奧運不等人，我希望巴黎奧運她能上場」。

亞運奪2銀1銅的「小女車神」李思穎稱，緊接會爭取場地單車奧運資格，本月14日先出戰日本場地單車盃，還有明年亞洲賽和3站國家盃，當中赴日除試練新戰術，面對兩名日本強敵梶原悠未及內野艷和，目標擊敗其一爭第2。

香港單車總會會長梁昌明稱，明年3月15至17日於香港單車館舉行闊別兩年的場地國家盃，將吸引近350名來自40多個國家或地區車手來港參賽。