拜仁連續4屆失落德國盃 完場前遭絕殺 反負丙組沙貝魯根

梅拿辛尼掛帥 卡尼被收起

拜仁昨仗收起英格蘭隊前鋒哈利卡尼，但正選仍有湯馬士梅拿、利萊辛尼及甘美治等常規主力，並由梅拿於16分鐘在禁區轉身後射入先開紀錄，但球隊上半場補時階段，遭主隊中場辛迪美亞在禁區混戰下撞入，兩軍半場踢成1：1，下半場拜仁陸續換入穆斯亞拿、基拿比及及京士利高文等主力，但仍無法攻破暫於丙組排第15位的沙軍防線，結果在補時6分鐘，更被對手後衛馬素加斯射入絕殺球，最終反負1：2出局，連續4屆與德國盃無緣。

拜仁教練杜曹賽後說：「非常失望，因為我們非常希望到柏林奧運球場比賽（德國盃決賽場地），我在此恭喜沙貝魯根出線。」拜仁季初已在德超盃先負RB萊比錫，如今再在德盃遭淘汰，球隊今季只餘德甲及歐聯競逐。另據指為慶祝晉級，沙貝魯根教練薛爾已將賽後一天的操練定為自願形式，同時表示：「如果這天也不慶祝，那我們永遠不會慶祝了。」

此外，兩支德甲勁旅包括多蒙特及利華古遜昨則順利出線，「蜜蜂兵團」靠馬高列奧斯一箭定江山，以1：0小勝賀芬咸，並將在下周日的聯賽留守主場迎戰拜仁，至於目前排德甲榜首的利華古遜，同日作客以5：2大破辛特侯遜，殺入第3圈。