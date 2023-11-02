馬刺絕地反勝太陽 雲班耶馬基頓莊遜6.1秒扭敗局

馬刺今屆平均年齡僅得23.5歲，為聯盟最年輕球隊，其中應屆狀元的19歲法籍新星雲班耶馬更成外界焦點。昨早球隊作客面對有球星戴雲布克卡因傷缺陣的太陽，早段已被拉開比數，半場落後45：63。不過，球隊雖在第3節早段一度落後至20分，但在是役攻入全場最高27分的前鋒基頓莊遜領銜下，馬刺逐漸收復失地，並在末節尚餘1分鐘落後5分下，由雲班耶馬先在中距離跳投追近比分，再於完場前6.1秒補籃入樽追至113：114。眾將隨即續前場壓迫下，太陽球星杜蘭特被夾擊並被基頓莊遜偷走皮球上籃得分，助球隊反超前115：114，亦是客軍全場首次領先。最終隨着杜蘭特最後一擊射失，馬刺奇蹟反勝1分完場，開季2勝2負。

曾落後20分 普帥讚麾下未言棄

賽後普波域治表示：「上仗（面對洛杉磯快艇）大敗後，我鼓勵麾下不要害怕失敗，年輕人應該要從失敗中不斷學習成長，這仗我看到了他們不言棄的精神，我為他們感到自豪。」而雲班耶馬則為面對自己學習對象之一的杜蘭特感興奮，「他是我兒時在電視上學習的榜樣，如今與對方交手確實令人興奮，但在場上我當然沒給情面。而這場勝利亦看到我們團結互相信任努力的成果」。

另外，日前落實由費城76人轉投洛杉磯快艇的球星夏登，昨抵洛城與一眾新東家隊友會面，據報他或會於香港時間下周二早上作客紐約人一戰為快艇處子登場。而快艇昨在主場以118：102輕取奧蘭多魔術，開季暫以3勝1負排西岸第4。至於76人球星安必特則因日前主場大勝波特蘭拓荒者一戰曾做出不雅慶祝動作，被聯盟罰款3.5萬美元（約27.4萬港元）。