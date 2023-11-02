報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
體育
2023年11月2日星期四
沙特成2034世盃唯一申辦國 勢隔12年再落戶西亞 英球員工會憂亂賽期添負荷
美斯稱與C朗交鋒屬史詩級 看好夏蘭特麥巴比爭天下
流浪加時險勝闖銀牌4強 深水埗易帥風波 總監高俊基獲球迷舉紙支持
國女足僅和韓國 緣盡巴黎奧運
體壇快訊：麥世霆全青運100蛙破港績摘銀
電視精選
馬刺絕地反勝太陽 雲班耶馬基頓莊遜6.1秒扭敗局
吳翹充轉任教練 結束28年運動員生涯
彭古拉挫莎芭倫卡 年終賽兩連捷闖4強
馬君正港風帆公開賽居首
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
沙特成2034世盃唯一申辦國 勢隔12年再落戶西亞 英球員工會憂亂賽期添負荷
美斯稱與C朗交鋒屬史詩級 看好夏蘭特麥巴比爭天下
流浪加時險勝闖銀牌4強 深水埗易帥風波 總監高俊基獲球迷舉紙支持
國女足僅和韓國 緣盡巴黎奧運
體壇快訊：麥世霆全青運100蛙破港績摘銀
電視精選
馬刺絕地反勝太陽 雲班耶馬基頓莊遜6.1秒扭敗局
吳翹充轉任教練 結束28年運動員生涯
彭古拉挫莎芭倫卡 年終賽兩連捷闖4強
馬君正港風帆公開賽居首
沙特成2034世盃唯一申辦國 勢隔12年再落戶西亞 英球員工會憂亂賽期添負荷
美斯稱與C朗交鋒屬史詩級 看好夏蘭特麥巴比爭天下
流浪加時險勝闖銀牌4強 深水埗易帥風波 總監高俊基獲球迷舉紙支持
國女足僅和韓國 緣盡巴黎奧運
體壇快訊：麥世霆全青運100蛙破港績摘銀
馬刺絕地反勝太陽 雲班耶馬基頓莊遜6.1秒扭敗局
吳翹充轉任教練 結束28年運動員生涯
彭古拉挫莎芭倫卡 年終賽兩連捷闖4強
馬君正港風帆公開賽居首
prev
next