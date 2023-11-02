體壇快訊：麥世霆全青運100蛙破港績摘銀

永倫大勝南華 甲一三連捷

本地甲一籃球聯賽昨上演「紅黃大戰」，永倫在外援柏斯及韓天次分別攻入31及24分，以92：76大勝南華；取得三連勝之餘，亦贈對方本季首敗。康仁福建則以71：65挫晉裕，打開勝利之門。

里昂促移師中立場鬥馬賽

里昂原定周一凌晨在法甲作客馬賽，因隊巴遭主隊球迷投擲石塊及玻璃樽等硬物，需擇日重賽。里昂會方昨表示，希望補賽改於中立場舉行，以保障球員安全。在事件中導致左眼附近重傷的里昂主帥格羅素，形容此事對足球和球迷而言是一場悲劇，盼各界能從中汲取教訓。

泛美運競走賽道出錯世績無效

在智利聖地牙哥舉行的泛美運動會，其中周一上演的女子20公里競走賽由秘魯隊的甘柏莉加西雅以快世界紀錄逾13分鐘的1小時12分26秒勝出。不過大會其後發現賽道編排出錯，較預期長度短約3公里，因此世績不獲承認，參賽跑手亦無法從賽事取得巴黎奧運資格積分。

萊比錫德國盃三連霸夢碎

德國盃衛冕之師RB萊比錫昨晨在次圈作客禾夫斯堡，開賽14分鐘被敵軍前鋒華拉夫施尼攻破大門，加上射手尤素夫保臣換邊後兩黃一紅被逐，以0：1吞敗兼三連霸夢碎。其餘兩場德甲隊「內訌」，史特加以1：0小勝各項賽事吞下11連敗的柏林聯，慕遜加柏則以3：1淘汰海登咸。

尹斯捷首領阿積士出擊

目前在荷甲8戰得5分敬陪末席的傳統勁旅阿積士，在名宿尹斯捷回巢暫代領軍後，明晨將主場迎戰多兩分排尾三的禾寧丹。尹斯捷昨亦落實副手人選，為曾在墨爾本城及希臘隊共事，日前離任以色列球隊特拉維夫夏普爾主帥的澳洲籍教練禾簡尼斯。