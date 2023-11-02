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體育

國女足僅和韓國 緣盡巴黎奧運

【明報專訊】繼月前女子世界盃無緣躋身16強後，「鏗鏘玫瑰」中國女足昨晚再在奧運女足亞洲區外圍賽受挫，在B組晉級「生死戰」僅以1：1逼和韓國女足。由於同組的朝鮮隊早前大勝泰國隊後，以7分鎖定小組首名資格出線，中韓兩軍未能搶得3組當中的最佳次名資格下，齊緣盡來年巴黎奧運。

昨夜廈門主場迎敵的中國女足是役非勝不可，惟戰至62分鐘被韓軍守將沈世妍藉一次死球攻勢頭槌建功。雖然主隊隊長王珊珊78分鐘亦一記頭槌扳平，惟其後雙方再無進帳，最終踢成1：1完場。賽後3戰僅得5分及4分的韓、中女足分列小組第2及3名，不單屈居同組韓鮮之下，唯一最佳次名資格亦被A組3戰積6分的烏茲別克隊奪得，因此兩敗俱傷齊齊出局。這也是鏗鏘玫瑰繼2011年後，再次外圍賽折戟沉沙，提早奧運夢碎。

挾金球獎餘威 邦瑪蒂領西班牙大勝

「電腦故障」致柏莉迪斯無緣百戰里程

另一方面，今夏助西班牙女足贏得世界盃冠軍、日前獲膺女子金球獎得主的巴塞隆拿中場邦瑪蒂，昨晨則帶領「狂牛軍」在歐國聯A4組賽事以7：1大勝瑞士女足。不過本來有機會迎來第100頂「喼帽」的西班牙隊守將柏莉迪斯，則由於「電腦故障」並未有列入此戰大軍名單。柏莉迪斯要達成其國家隊「百戰」里程碑，或要等到下月歐國聯對意大利一役。

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