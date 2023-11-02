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體育

美斯稱與C朗交鋒屬史詩級 看好夏蘭特麥巴比爭天下

【明報專訊】隨着破紀錄第8度贏得金球獎殊榮，已屆36歲的阿根廷球王美斯，與其「一生之敵」基斯坦奴朗拿度（C朗）的較量，也逐漸步向尾聲。美斯在得獎後專訪中表示，他與C朗合演多年的「雙雄會」稱得上是史詩級球壇對決，同時點名艾寧夏蘭特及基利安麥巴比等後起之秀，將會掀起金球獎新一代之爭。

美斯接受法國《隊報》專訪，提及C朗只曾五度在金球獎揚威時，謙虛否認他已完勝對方，反而直言二人能競爭多年，實屬難能可貴，「純粹從體育層面而言，這是場史詩式對決。我們透過競爭和比併，相互激勵大家，因為我和他一直都想贏得所有錦標。對於我們和所有熱愛足球的人而言，是非常美好的時光。坦白說，我們已身處巔峰長達15年，絕對是非常困難的事情」。

提及會否爭取第9座金球獎，美斯則坦言「相信這次會是最後一次站上金球獎頒獎台」，並指新世代球星中已有幾人有望成為下一代球王，「夏蘭特和麥巴比都在今年取得出眾表現，早已有力成為金球獎候選人。還有雲尼斯奧斯祖利亞等新星，我相信未來幾年的金球獎，將是他們的天下」。

C朗遭伊蒂法克球迷呼美斯挑釁

國際邁阿密中國行突宣告取消

不過，C朗近日被傳媒發現曾「讚好」批評美斯不值得8奪金球獎的留言之餘，他昨隨沙特聯球會艾納斯在沙特國王盃16強以1球小勝由謝拉特領軍的伊蒂法克一役，更被敵軍球迷高呼美斯名字挑釁，C朗隨後更被拍到做出閉嘴手勢「回敬」。

另外，美職球會國際邁阿密原定於本月5及8日訪華與青島海牛及成都蓉城踢友賽，但會方昨突宣布取消，未公布原因。

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