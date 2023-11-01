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體育
2023年11月1日星期三
美斯大熱八奪金球獎 獻馬拉當拿 力壓夏蘭特麥巴比 稱這場合最宜祝已故「老馬」生日快樂
狂牛主將邦瑪蒂首摘女子金球獎 「為更公平的世界奮鬥」
迪亞斯為安全計決留利市 父被擄續不知所終 英聯盃16強復出成謎
10年前簽安治兩將涉違規 車路士或遭扣分
夏登轉投快艇 當錫大三元領俠挫灰熊
體壇快訊：東方輕取飛鷹甲一三連勝
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香港錦標賽今赤柱揚帆 眾港將寓賽於操 備戰下周深圳亞洲賽
謝家榮出席商業活動 冀更多運動員獲機會
黃澤林大勇 悉尼挑戰賽闖16強
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【明報專訊】（請看附圖）
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美斯大熱八奪金球獎 獻馬拉當拿 力壓夏蘭特麥巴比 稱這場合最宜祝已故「老馬」生日快樂
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