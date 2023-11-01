體壇快訊：東方輕取飛鷹甲一三連勝

楊楊配德國羽賽首圈傳捷報

德國羽毛球公開賽昨揭開戰幔，港隊首日賽事有女雙組合楊雅婷／楊霈霖出戰首圈，結果僅用了半小時，便直落以21：13及21：10擊敗東道主球手晉級。德國賽今續上演首圈，港將伍家朗、李卓耀及鄧俊文／謝影雪等均會出戰。

銀牌8強開打 流浪深水埗打頭陣

本地高級組銀牌賽8強階段展開，今晚8時於旺角大球場將由標準流浪及深水埗打頭陣。兩軍8月底曾在港超次輪碰頭，當時流浪主場以9：0大勝而回。而深水埗日前有主帥鄧冠研離職後，本仗由曾執教南華及飛馬的陳浩然首度掌帥。

澳洲棄爭辦2034世盃 沙特勢成東道主

澳洲足總昨宣布不會競逐2034年世界盃主辦權，並會轉移專注申辦2026年女足亞洲盃及2029年世界冠軍球會盃。這意味沙特阿拉伯是昨日截止日前，唯一向國際足協表達申辦意願的國家，在無其他競爭者下大有機會取得該屆世盃主辦權。

里昂隊巴遇襲 主帥格羅素縫13針

里昂的隊巴前日在法甲抵達馬賽球場時，疑被敵軍球迷投擲石塊和玻璃樽等硬物，令意籍教練格羅素左眼附近嚴重受傷，需縫13針。而意甲拉素藉恩莫比尼以12碼絕殺，主場以1：0險勝費倫天拿，阿特蘭大則作客3：0挫安玻里。

施維雅達年終賽挫應屆溫網盟主

次號種子波蘭籍的法網女單冠軍施維雅達，昨在墨西哥舉行的國際女子網球協會（WTA）年終賽B組女單首戰以7：6（7：3）、6：0打敗應屆溫網盟主捷克籍的禾祖素娃，同組美籍的嘉奧芙則以6：0、6：1大勝突尼斯籍的查比雅。