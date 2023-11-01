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體育

迪亞斯為安全計決留利市 父被擄續不知所終 英聯盃16強復出成謎

【明報專訊】英格蘭聯賽盃16強賽明晨接戰6場，其中利物浦作客般尼茅夫前，有父親被綁架後不知下落的哥倫比亞隊翼鋒路易斯迪亞斯（圖），據報已被說服以安全計不會返祖國處理事件。

曼市打吡吞3蛋後夜店慶生

拉舒福特鬥紐卡素或被收起

迪亞斯的父親文奴爾於哥倫比亞時間上周六，與妻子施倫妮絲在當地被擄走，後者及後獲救，但文奴爾至截稿前仍下落不明，據報他目前可能仍身在哥國或鄰國委內瑞拉。有指已缺席日前英超主場大勝諾定咸森林的迪亞斯急欲回國，卻被親友以安全為由說服留在利物浦，惟復出征戰般尼茅夫成謎，若他續缺陣，主帥高普勢遣加普代勞。

同日英聯盃重頭戲首推衛冕之師曼聯，在主場迎戰上屆決賽手下敗將紐卡素。「紅魔」前鋒拉舒福特日前在球隊於英超慘吞客軍曼城3蛋後，與親友提早慶祝生日至翌日凌晨3時半而受抨擊，據報這名今季在聯賽只入1球的態沉球星此役將被收起，續由在本土賽仍未開齋的海倫掛帥，而美臣蒙特則有望復任正選坐鎮中場。

此外，英超次席球隊阿仙奴將在倫敦打吡戰作客韋斯咸時，續有鋒將加比爾捷西斯因傷避戰，而領隊阿迪達勢會收起部分主力，改派副選球員如門將蘭斯達爾及翼鋒雷斯尼爾遜等上陣。同日比賽尚有愛華頓對般尼，以及富咸作客暫列英冠次席的葉士域治。

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