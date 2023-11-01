美斯大熱八奪金球獎 獻馬拉當拿 力壓夏蘭特麥巴比 稱這場合最宜祝已故「老馬」生日快樂

金球獎由國際足協（FIFA）世界排名前100位國家的記者，從《法國足球》提名的30名球員中投票選出；並由去年起改制，以跨年球季評核各人表現，取代過往以單年表現評核的做法。

連贏美洲盃世界盃

美斯去季效力巴黎聖日耳門（PSG），在法甲及歐聯上陣39場，入球、助攻數均達20個，並助球隊衛冕聯賽冠軍。國際賽方面，這名阿根廷隊長去年第5次為國征戰世盃共貢獻7球，包括決賽對法國隊梅開二度，帶領「藍白軍」在法定時間賽和3：3下，互射12碼以4：2力克對手，在卡塔爾實現冠軍夢，並大熱當選最佳球員。

如此的成績單，最終讓美斯力壓曼城射手艾寧夏蘭特，以及其前PSG鋒線拍檔基利安麥巴比等人，繼2009至2012年、 2015、2019及2021年後，第8次榮膺男足金球獎，續刷新得獎最多紀錄。他發表得獎感言時謙稱很幸運能成為世上最佳球隊一分子，讓他帶來個人榮譽；惟又提及過去有無數艱難時候，「尤其是在阿根廷隊，事情並不順利。不過要再次重申，我從來沒放棄，先拼了一個美洲國家盃，再贏得世界盃。我很自豪未有在『不斷嘗試』的階段困住，能把目標實現」。

他又不忘提到3年前因心臟病去世的阿根廷球王馬拉當拿，稱希望把獎座獻給對方和全國，並形容金球獎頒獎禮是一個紀念對方生忌的最佳場合，「這場地被球員、教練所包圍，大家都如他一樣熱愛足球。不論你身在何方，祝你生日快樂，迪亞高（馬拉當拿）」。

夏蘭特膺最佳前鋒

比寧咸奪最佳21歲以下球員

其餘獎項方面，上季為曼城各賽事狂轟52球的夏蘭特，當選以已故德國隊前鋒「轟炸機」梅拿命名的年度最佳前鋒。去年世盃奪金手套獎的阿根廷隊門將達米安馬天尼斯則獲頒耶辛獎。頒發予21歲或以下球員的高柏獎，由皇家馬德里中場新星祖迪比寧咸獲獎。最佳球會獎則由上季囊括歐聯、英超及英格蘭足總盃「三冠王」的曼城蟬聯。