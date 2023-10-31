港壁賽隔10年後室外演 4強起移師西九文化區對戰 港將感興奮

香港壁球公開賽下月底舉行，參賽港隊成員包括3名男將劉子均、梁子軒及鄧銘漮，以及5位女將何子樂、李嘉兒、湯芷穎、陳善鈺和鄭雅晴。現世界排名第28位的何子樂，在香港公開賽首圈將與持外卡參賽的隊友陳善鈺碰頭。兩人曾於杭州亞運女單4強交手，何子樂直落3局落敗掛銅；陳善鈺在決賽則戰至決勝局憾負得銀牌。

何子樂陳善鈺首圈即演港隊內訌

何子樂對於首圈即「港隊內訌」感哭笑不得，稱陳善鈺的世界排名（第57位）絕不能反映其實力，「我是種子球手，會抽中第33到48名的非種子球手，而她是當中最強一人。這樣也抽中她，算是命運要我們遇上」。

湯芷穎李嘉兒望多在香港地標辦賽

香港公開賽過往曾於荷里活廣場舉行，2008、11及13年於尖沙嘴香港文化中心維港海旁搭建玻璃場開賽。賽事睽違10年再於室外上演，何子樂憶起小時候以球迷身分觀賽情景，「我小時候會拿着簿子，到荷里活廣場找球星索取簽名。我亦記得以前在文化中心外面看比賽，雖然天氣有點凍，但氣氛很好也很特別。今次轉新場景我都好期待」。

湯芷穎及李嘉兒亦有同感，前者直言在法國和埃及參加職業壁球協會（PSA）巡迴賽時，有機會到巴黎艾菲爾鐵塔和金字塔等著名地標旁邊作賽。壁球將於2028年洛杉磯奧運首度成為奧運項目，她們也期望能在香港地標比賽，藉此推廣壁球。

上周在香港錦標賽奪冠的李嘉兒稱：「即使懂不懂壁球，大家經過都可能會看，這樣就有機會加深對壁球認識」。湯芷穎也稱賽事在戲曲中心舉行是好事，「現在離2028年尚有一段時間，希望每年都可以在新的地標比賽，從而宣傳香港壁球」。門票昨起於香港壁球總會辦事處開售，票價由80至540元不等。詳情可瀏覽大會網頁（www.hksquashopen.com）。