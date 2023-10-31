曼聯英超10戰5負 37年最差同期成績 夏蘭特兩射一傳 領曼城作客揚威曼市打吡

曼聯賽前各賽事三連勝於奧脫福球場迎戰曼市打吡，續有中場卡斯米路因傷缺陣。曼城甫開賽反客為主，菲爾科頓8分鐘頭槌攻門被門將奧拿拿擋出，夏蘭特上前欲補射時又被奧拿拿落地夠快撥走，然後哈利馬古尼於門前解圍。

菲爾科頓錦上添花 全場控球率逾六成

藍月續追榜首熱刺僅落後2分

「藍月」其後攻勢浪接浪，戰至26分鐘一次罰球傳中攻勢原無功而還，惟視像裁判（VAR）其後介入，指曼聯前鋒海倫回防時拉跌曼城中場洛迪卡斯簡迪，球證保羅泰亞尼改判12碼，夏蘭特主射中鵠，為曼城領先1：0。紅魔隨後有扳平機會，海倫31分鐘藉藍月回傳犯錯，半單刀推過出迎門將艾達臣摩拉斯但未能攻門而傳予般奴費南迪斯射高；完半場前麥湯米尼殺入禁區起腳，再被艾達臣撲出。

曼聯半場落後一球，下半場換入美臣蒙特、換走有黃牌在身的防中蘇夫恩岩拉伯特，形勢即急傳直下，夏蘭特於49分鐘遠柱接應傳中頭槌梅開二度，加上80分鐘傳中予科頓門前撞射破網，最終淨勝同市宿敵3球，賽後10戰24分排第3，落後榜首熱刺2分。藍月全場控球率達61%，射門21射10中，完勝7射3中的主隊。

紅魔眾鋒將陷英超入球荒

新兵海倫輸12碼 7戰顆粒無收

曼聯吞下今季英超第5場敗仗，當中3場更在奧脫福落敗，10戰15分排第8，落後第4利物浦8分，創下自1986／87年球季以來，首10場聯賽同期最差成績。近期有回勇迹象的奧拿拿全場作出7次撲救，包括完半場時飛身救出夏蘭特的頭槌，令對方最終未能大演帽子戲法。他直言上半場輸12碼的判決成賽事轉折點，「我們未能很好地閱讀球賽，亦必須接受球證判決，12碼失球後，我們士氣就開始下滑」。

領隊坦夏格亦認為，上半場與對手勢均力敵，輸12碼後改變了戰局，提及上季作客大敗予曼城後亦面對困境，只能忘記這仗，於緊接賽事反彈。紅魔一眾鋒將今季英超低迷（見表），只得拉舒福特有入球，但僅入球及助攻各一，新加盟的海倫英超7次上陣顆粒無收。坦夏格稱待麾下狀態漸入佳境後，相信入球會接踵而來。曼聯將於周四英格蘭聯賽盃16強鬥紐卡素。

夏蘭特今季英超已入11球，等同曼聯入球總和，他為曼城4鬥紅魔共入5球，賽後提及主射12碼時，曾聽到看台球迷不斷大喊「堅尼」的名字（這曼聯前隊長當年惡意攔截，令夏蘭特父親重傷收咧），「我也不知道為甚麼，但我視此成為動力，做出一個精彩的慶祝動作」。評述賽事的堅尼則提及般奴費南迪斯落後時一直抱怨嘆氣，不適合做曼聯隊長，「如果球隊要做改變，我會建議首先褫奪般奴隊長一職」。