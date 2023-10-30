鄧謝配法國賽奪亞延續錦標荒

鄧俊文／謝影雪上月在杭州亞運8強止步後，未有休息即展開歐洲之旅，在芬蘭及丹麥賽事分別在16強及32強止步。來到第3站法國，「鄧謝配」開始回勇，首圈先挫世界排名第3的中國組合馮彥哲／黃東萍，次圈擊退馬西亞西「夫妻檔」吳塤閥／賴潔敏，再於8強的「內訌戰」力克隊友李晉熙／吳芷柔，4強再勇挫日籍宿敵渡邊勇大／東野有紗，躋身決賽。

「鄧謝配」在首局雖一度領先，但世界排名第6的蔣振邦／魏雅欣隨即扳平，再反超前至20：15，港將雖連救兩個局點，但仍以17：21先失一局。鄧俊文／謝影雪在次局及時調整，把握對手多次失誤並以21：15扳回一城。

及至決勝局，鄧俊文／謝影雪一直處於下風，受制於蔣振邦的重板扣殺下，中段連失5分更落後9：18。港將力追不果，最終以12：21告負，局數1：2收穫亞軍，無緣自2019年11月的韓國大師賽後再次問鼎冠軍。不過，法國公開賽為世界羽聯超級750級別賽事，亞軍能為「鄧謝配」取得9350積分，對爭取巴黎奧運資格大有幫助。港隊隨後前往德國出戰海洛羽毛球公開賽，這也是歐洲之旅尾站。