蔡俊彥會長盃男花封王 先後挫張家朗吳諾弘 眾將歸功日本隊訪港集訓

蔡俊彥決一劍下逆轉吳諾弘封王

香港男子花劍隊上月底在杭州亞運表現出色，張家朗和蔡俊彥在個人賽穿金戴銅，兩人再伙崔浩然及楊子加在團體賽摘銅。蔡俊彥在會長盃狀態勇銳，他在小組賽6戰全勝直入32強，淘汰賽頭3圈也未受考驗，闖4強硬撼張家朗。蔡俊彥在4強大部分時間皆領先下，最終以15：11擊退張家朗，躋身決賽鬥吳諾弘，後者在另一場4強則以15：14反勝崔浩然。蔡俊彥在決賽表現較為慢熱，初段一度落後2：6，但他力追至平手後，一直跟吳諾弘拉鋸，最終戰至「決一劍」下，以15：14逆轉封王。

張家朗寓賽於操 日本世盃後赴法國集訓

蔡俊彥在賽後直言，現時世界排名第一的日本男子花劍隊到香港集訓，有助自己準備新賽季，「如果跟隊友打得太多會有少少『滑啞』的感覺，對日本隊則有點新鮮感，而且他們實力很強，與他們訓練的過程中，自己亦有所提升」。男花將於下月10日出戰在土耳其舉行的伊斯坦堡站世界盃，繼續爭取巴黎奧運的團體賽資格，蔡俊彥直言港隊會盡力爭取世界頭4位置，拒絕將命運交到他人手中。張家朗則表示在會長盃寓賽於操，「戰畢亞運後有大約10日假期，復操後與日本隊有很高強度的練習，身體上仍要調整」，並透露待12月初戰畢日本世界盃，便會到法國集訓。

亞運個人賽銅牌得主陳諾思，在女子花劍決賽則以15：8挫符妤名奪冠，她直言在亞運扭傷右腳踝3條韌帶，至今仍未康復。佩劍方面，18歲的亞運代表薛雅齊，在決賽以15：12力克梁洛文，贏得生涯首項成年組公開賽錦標。至於何思朗在男子組決賽，則以15：7挫李澤峰封王。