亞殘運港將凱旋 余翠怡鄧韋樂欣喜直播增支持度

余翠怡以反勝泰國鼓勵港人

港府昨午在機場安排歡迎儀式，文化體育及旅遊局長楊潤雄、體育專員黃德森等官員到場迎接祝賀，亦吸引不少市民圍觀拍照，當一眾港將步出大堂時即報以掌聲。

第4次參加亞殘運的「輪椅劍后」余翠怡，今次雖未能達到在6個項目全取獎牌的目標，仍對收穫1銀3銅感滿意，亦高興今屆有香港電視台直播，提高市民對殘疾運動員的了解和支持。她又提及在女子花劍團體賽4強對泰國隊，由落後28：40力追至反勝，盼藉此鼓勵港人逆境前行，「只要努力及堅持就可以有好結果」。

在游泳奪1金2銀的鄧韋樂承認參加亞殘運前心情緊張，比賽期間又曾身體不適，幸最後順利完賽，亦感謝市民看直播支持；硬地滾球女子個人BC2級金牌得主楊曉林稱，高興參加3屆亞殘運成績都有提升，由上屆奪銀到今屆首轉金感鼓舞和肯定，盼12月在港出戰亞洲賽再創佳績。

相比上屆雅加達亞殘運，港隊今屆金牌數少3面、獎牌總數少1面。港隊代表團長陸子聰稱，獎牌數已達預期目標，認為獎牌數有少許上落，其一原因為中國隊主場出擊於多個項目均取佳績。