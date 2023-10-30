比寧咸獲讚演C朗昔日皇馬角色 勢奪金童獎

祖寧咸末段連入兩球助皇馬作客2：1反勝巴塞隆拿，今季上陣13場入13球銳不可擋，當中3球更是補時絕殺，賽後獲主帥安察洛堤及隊友莫迪歷大讚入球效率屬預料之外，另一隊友雲尼斯奧斯祖利亞更說：「以往皇馬球迷習慣C朗主宰比賽，如今輪到比寧咸了。」《馬卡報》亦點評：「比寧咸扮演了當年C朗在皇馬的角色，在球隊最需要的時候挺身而出。」該報又提及比寧咸將當選12月初頒發的2023年金童獎。此外，曼城射手艾寧夏蘭特也在社交網稱，感嘆這名多蒙特前隊友「不真實」。比寧咸稱享受首戰國家打吡，提醒自己要多嘗試遠射，非常滿意由此建功，又將入球效率歸功全隊，「今場我不在最佳狀態，但有時不是每次觸球都要有特別表現，而是要跟隊友配合貢獻球隊」。

卡尼第二度拜仁戴帽 半場笠死門將

另邊廂，拜仁慕尼黑憑哈利卡尼於德甲第二度連中三元，主場8：0大炒達斯泰特。這名30歲英格蘭隊長今季加盟後上陣13場入14球兼獻7次助攻，這仗第2球於68分鐘更在大半場笠死門將，他賽後解釋因看到對方站在奇怪位置，加上當時大比數領先而有此一試。