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體育

迪亞斯雙親哥國遭綁架 英超避戰森林 母獲救父下落不明

【明報專訊】利物浦的哥倫比亞隊翼鋒路易斯迪亞斯的雙親，據報於當地間時間上周六下午，在家鄉巴蘭卡斯被4名綁匪擄走，該國總統佩特羅其後證實迪亞斯的母親獲救，及後再傳出綁匪與警方駁火，兩名疑犯當場喪生，而迪亞斯的父親亦獲救，惟未經證實，事件令迪亞斯避戰昨晚英超主場迎戰諾定咸森林。

兩綁匪槍戰中彈身亡

據巴蘭卡斯的目擊者稱，路易斯迪亞斯的父親文奴爾和母親施倫妮絲，於上周六下午約5時半，在距離寓所不遠的一個汽車加油站，突被4名騎電單車的持械男子綁架。據報警方接報後，隨即與軍事人員組成一支拯救隊展開追截，及至傳出發現綁匪下落及雙方發生槍戰後，施倫妮絲獲救，並得到總統佩特羅在社交網站X證實，他表示：「我們會繼續尋找迪亞斯的父親。」

施倫妮絲的一名好友向哥倫比亞電台透露：「我們知道她經歷了創傷後非常痛苦，已在醫生陪伴下返家。我仍未有機會與她談話，只知道與親人相見時，她顯得十分哀傷。」據悉，拯救隊其後追至接近鄰國委內瑞拉的邊界再度圍捕綁匪，並再發生另一輪更激烈的槍戰，事後發現其中兩名綁匪中彈身亡，文奴爾亦告獲救，但未獲證實。利物浦則發表聲明支持迪亞斯道：「我們熱切希望此事能盡早得到安全解決。同時，我們旗下的球員福利，將繼續是我們的當務之急。」

富安健洋入阿仙奴首球獻亡母

此外，阿仙奴的富安健洋於前晚英超以5：0大勝錫菲聯中埋齋，取得加盟以來首個入球後在社交網表示：「我將這入球獻予去年離世的母親。」隊友馬田奧迪加特、迪格蘭賴斯、加比爾馬天尼利及威廉沙列巴等，隨即紛紛回應該名日本隊守將和送上祝福。至於該仗成為今季英超第5個「戴帽」球員的英格蘭隊前鋒尼基迪亞，亦稱將這3個入球獻予上月逝世的姨姨。

另外，阿仙奴鄰會韋斯咸昨晚在英超主場落敗，以0：1不敵愛華頓，連同歐霸三連敗下，賽後與「拖肥」同是10戰分別得14和10分。

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