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體育

馬古尼誓將曼市染紅 曼聯三連勝迎宿敵曼城 今季首演打吡戰

【明報專訊】「曼市雙雄」曼聯和曼城，今晚將在本季英超首度碰頭。兩軍月初經歷連敗低潮後近期已回勝軌。此戰主場的「紅魔」，上周中有中堅哈利馬古尼在歐聯一「槌」定音，一夜從球迷眼中的「小丑」變成英雄。面對由射手艾寧夏蘭特領銜來襲的銳利「藍月」，這名英格蘭國腳強調與其顧忌強敵，倒不如專注自身，冀為曼徹斯特的天際塗上一層紅色。

曼聯vs.曼城 now611／621台 晚上23：30直播

曼聯上月底及本月初，接連在英超主場不敵水晶宮，以及在歐聯反負加拉塔沙雷。該兩仗均未能擠進正選的馬古尼，曾明言上陣時間與心中存落差，更強調在陣時「勝率離譜地高」；他在本月國際賽期後連獲3場正選，即協助紅魔取得三連勝，其中上輪作客以2：1挫錫菲聯一仗當選全場最佳球員，上周中歐聯對哥本哈根更一箭定江山，徹底印證了自己的說法。就連現時擔任球評的英格蘭隊名宿舒活亦表示：「坦夏格（曼聯領隊）欠馬古尼一句道歉。」

談到打吡戰，曼聯過去5次交手中，僅在上季主場以2：1力克宿敵取勝。馬古尼亦深信今仗是艱鉅的挑戰，惟強調在濃厚的大戰氣氛中更要冷靜，「要控制情緒，但同時要留住肚裏的氣焰。相比顧忌曼城，我們更要專注自身」。

加拿祖猩猩符號讚奧拿拿涉歧視

上仗對哥本哈根「咸魚翻生」的，還有末段撲出12碼的門將奧拿拿。然而隊中新星阿歷真度加拿祖，因在社交網以兩個大猩猩符號發文歌頌隊友，被英足總以引起種族敏感為由調查。奧拿拿事後力挺該名阿根廷籍翼鋒並無歧視之意，並着外界毋須將事件繼續放大。

除了頹兵復勇，紅魔賽前另有中場大將卡斯米路及後衛雲比沙卡復操，此戰有望披甲。不過，坦帥指月中代表巴西隊時傷出的卡斯米路「需跟時間競賽」，不確定對方能否趕及重拾狀態擔正。

曼城艾簡治停賽 哥帥向曼聯送高帽

至於上周2：1挫白禮頓終結聯賽兩連敗的曼城，此戰有後衛文路爾艾簡治上仗領紅停賽，以及中場奇雲迪布尼續養傷。領隊哥迪奧拿賽前則先向宿敵送高帽，「對方每名球員都具備一定水準，加上球隊近期的勢頭，總是支危險的隊伍。即使處下風還是有能力入球」。

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