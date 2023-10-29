港隊共奪47牌今凱旋 杭州亞殘運閉幕 乒球劍擊煞科日添1金1銅

香港乒乓球隊女雙WD22級組合王婷莛／吳玫薈，在決賽面對日本隊的伊藤槙紀／古川佳奈美，港隊在首局以11：5先拔頭籌，惟日本隊隨後兩局皆戰至「刁時」贏12：10，局數反超前2：1。「王吳配」在第4局落後6：9之下，追至「刁時」反勝13：11，她們在決勝局終以11：7再下一城，局數贏3：2，為港隊奪得今屆第8金，也是港乒首金。

輪椅劍擊隊在煞科日同樣傳來好消息，余翠怡、林嘉雯、湯雅婷雖然在女子佩劍團體賽4強以23：45不敵中國，但其後以45：29力挫韓國，最終摘銅而回。港劍隊在今屆得2銀3銅，「輪椅劍后」余翠怡包辦當中1銀3銅。

至於在本屆亞殘運取得2金3銀的泳將陳睿琳，昨晚為中國香港代表團於閉幕禮任持旗手，團長陸子聰博士稱讚對方道：「睿琳今屆表現超卓，在5個項目合共奪得2金3銀，在面對大型賽事，其樂觀性格與良好的心理狀態值得我們學習」。

泳將陳睿琳奪2金3銀獲逾80萬獎金

港府機場辦歡迎儀式迎健兒

值得一提的是，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」設現金獎，獎勵在7個頂尖大型運動會中贏得獎牌的港將。根據計劃，如在亞殘運個人賽奪金、銀、銅牌的運動員，可分別得25萬、12.5萬及6.25萬港元獎金；至於在團體賽得金、銀、銅牌的運動員，獎金分別為50萬、25萬及12.5萬元。

陳睿琳在女子S14級100米背泳和蝶泳奪金，100米蛙泳及200米個人混合泳摘銀，並伙隊友鄧韋樂、張浚諾及張可盈在男女4×100米自由泳接力得銀牌，她將獲81.25萬元獎金。

港隊完成亞殘運後，今午凱旋返港，港府會在機場舉行歡迎儀式， 政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局長楊潤雄等官員將會出席。