尼克楊格復出訪港 加盟ABL澳門黑熊 「盼更了解亞洲籃球」

造訪修頓表現親民

尼克楊格自2016年後再次訪港，昨早抵埗的他馬不停蹄，下午到修頓室內場接受傳媒訪問。即使尼克楊格難掩倦容，但他仍表現親民，不時向球迷揮手。被問到加盟澳門黑熊的原因時，他不諱言與教練團隊多年前結緣，是相隔5年再返賽場的主因，「我在新秀賽季效力巫師時，就認識澳門黑熊現時的教練，也跟他關係不錯」。不過，他也坦承在此之前不太了解亞洲籃球，「老實說，我對亞洲球壇沒太多認識，但我正嘗試跟這邊的球員交流，希望可加深了解」。

前NBA球星「超人」D侯活去年轉戰台灣T1聯盟，在桃園永豐雲豹（現為台啤永豐雲豹）揭起熱潮，並大熱當選最佳外援。侯活曾多次公開招攬NBA同濟赴台打球，但尼克楊格笑言未有跟對方交流，「現在我只想享受打球的樂趣，其他就順其自然吧」。離開職業賽場5年的他，坦誠想念打球的時光，最懷念是一起牀就去練習的日子。

看好勇士湖人問鼎NBA總冠軍

尼克楊格的11歲兒子小尼克日前在比賽中射入一球「no-look」三分球，更仿效其父的招牌慶祝動作，隨即成為網絡熱話。尼克楊格提起愛兒也難掩笑容，並表示：「他開始打球，亦以打入NBA為目標。這是一個遠大的夢想，我告訴他這並非易事，希望他會更努力練習，提升射術」。

新一季NBA日前開鑼，尼克楊格亦有在自己的清談節目中分享對聯盟大小事的看法，被問到對於新球季的爭標大熱時，他毫不猶豫地說「勇士和湖人一直是我的心水」。

原定出戰邀請賽 賽會突宣布取消

尼克楊格原定在昨日為澳門黑熊披甲，在亞洲籃球錦標賽香港站與甲一球員朱亮及漢尼拔領軍的Sketch ProAM交手，惟賽會宣布「由於有球員身體不適以至人數不足未能作賽」，最終取消賽事，而相關門票事宜將會有專人通知跟進，現場亦有球迷報以噓聲。頭場方面，香港美建東方有梁嘉顯射入全場最高的22分，以90：82挫韓國Masterwook。