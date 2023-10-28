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體育

遠藤航開齋紅軍大捷 白禮頓首勝

【明報專訊】利物浦昨在歐霸E組，有日本隊中場遠藤航取得加盟後首入球，助主場5：1大勝法甲球隊圖盧茲，3戰全勝高踞榜首。不過前鋒達雲紐尼斯空門失機成賽後焦點，領隊高普也戲言有些鬧劇成分，惟仍滿意對方表現。

「紅軍」昨雖收起隊長華基爾雲迪積克等主力，但仍憑迪亞高祖達於9分鐘開紀錄，7分鐘後被客軍扳平，遠藤航30分鐘頭槌破網，是這日本隊隊長今夏加盟後首個入球，加上達雲紐尼斯、賴恩格雲貝治及穆罕默德沙拿各建一功，在晏菲路球場大勝5：1，歐霸E組3戰全勝入9球，領先聖基萊斯聯及圖盧茲5分，下仗作客後者再取3分，首名晉級16強將高唱入雲。

賽後焦點卻落在紐尼斯於65分鐘扭過後衛及門將後單刀射空門中柱彈出，才讓格雲貝治補中。高普賽後也笑言，「這是有些鬧劇成分，但我完全不介意，他起腳前扭過後衛和門將都是完美，我為他表現感高興」。紅軍明晚英超將迎戰諾定咸森林。

韋斯咸跨季歐戰17場不敗斷纜

另邊廂，上屆歐協聯冠軍韋斯咸輪換多名正選下，作客1：2不敵奧林比亞高斯，跨季歐洲賽17場不敗走勢斷纜，賽後在A組與弗賴堡同得6分，奧林比亞高斯4分緊隨；B組方面，白禮頓在主場以2：0挫今季低迷、日前炒主帥的阿積士，取隊史歐戰首勝，與AEK雅典同樣3戰4分，落後榜首馬賽1分。

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