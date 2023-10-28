紐卡素未收停賽令 東拿利料可征狼隊

艾迪賀維昨接受《天空體育》採訪時說：「作為一間職業球會，在仍未收到意大利當局官方文件確認前，他（東拿利）很大機會仍然可以為我們上陣，始終實施停賽令前還有一些事情要處理。他日前在歐聯對多蒙特的表現非常出色，我唯一能評價他就是這樣。」

賀維認為，職業球員難免會遇到一些「陷阱」，希望球會將來能向球員提供更多支援，「我已做好心理準備，接受將長時間沒有東拿利。他將有一段長時間只有訓練沒有比賽，其間教練團與他保持溝通就非常重要」。至於日前對多蒙特傷出的紐卡素前鋒阿歷山大伊沙克，因腹股溝受傷預計缺陣未來5仗，包括下周四英格蘭聯賽盃16強作客曼聯、英超大戰阿仙奴及歐聯作客多蒙特。

另邊廂，英超不敗之師之一的阿仙奴今晚迎戰榜尾未開齋的錫菲聯，前鋒加比爾捷西斯在周中歐聯作客西維爾傷出後，據報昨未有參與操練而料缺陣；近3場聯賽不敗的車路士，今晚早場迎戰賓福特。今輪英超每仗開賽前都會安排拍掌1分鐘儀式，向上周六離世的英格蘭隊名宿卜比查爾頓致敬。