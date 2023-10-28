青春風暴襲國家打吡 巴塞傷兵纏身迎皇馬 沙維：必須押注新人

巴塞隆拿vs.皇家馬德里 now632台 晚上22：15直播

巴塞隆拿是今季西甲唯一不敗之師，暫10戰得24分，落後皇家馬德里1分。在巴塞的7場勝仗中，僅以1球的優勢小勝的多達5場，這與開季以來傷兵不斷不無關係，而此役續有前鋒羅拔利雲度夫斯基、翼鋒拉芬夏比洛尼、中場柏迪及法蘭基迪莊等至少6名主將因傷避戰，令教練沙維這些日子除續重用年輕的前鋒費倫托利斯、中場加維和守將朗奴阿拿奧祖等外，還大膽擢用新秀如鋒將耶馬爾、馬克古奧、中場費明盧比斯及左閘巴迪等，他們亦不負所託，說不定可成未來台柱。沙維認同此際形勢比人強，「我們現在必須押注在新人上。他們全都準備就緒，個個渴求勝利」。

巴塞此役潛在正選人腳中，應以祖奧菲歷斯名氣最大，這名23歲的馬德里體育會借將，今季西甲及歐聯上陣10次斬獲3球和交出3次助攻。他於日前歐聯助球隊挫薩克達，因臀部被撞傷於75分鐘退下火線，但他透露並無大礙，今晚可候命，爭取生涯首次射破皇馬大門之餘，亦勢與披甲12次獨取11球和貢獻3次助攻的敵軍新兵祖迪比寧咸同場較量。

比寧咸自喻海綿吸收隊友意見

比寧咸總結自己開季以來表現突出的原因道：「我現在每天都在學習，就像海綿般，將隊友的寶貴意見兼容並蓄，所以比起上季（效力多蒙特），我的表現好了10倍。」與他組成進攻鐵三角的是一對巴西國腳22歲前鋒洛迪高，以及23歲翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞，後者已擺脫8月尾觸傷腿筋的傷患，表現重上軌道，近4仗更貢獻兩入球和兩助攻，而近年曾屢被種族歧視的他，日前在歐聯挫布拉加中故意「插花」賣弄腳法，被巴塞董事會副發言人米基爾普斯斥是小丑，反而或成他今仗爭勝的額外動力。

西甲賽會中環海濱辦睇波派對

此外，西甲賽會今晚在港舉行睇波派對，在中環摩天輪下的大型戶外娛樂空間The Grounds內大型熒幕直播這場西班牙國家打吡，有興趣的球迷事前須在指定網站購票入場。