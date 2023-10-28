朱文佳羽毛球穿金戴銀 港隊添2金6銀6銅 亞殘運今閉幕

69歲鄧順儀成今屆最年長冠軍

草地滾球港隊昨奪1金1銀，累計以2金3銀2銅完成今屆。李志明／鄧順儀昨決賽以15：8挫中國隊奪金；鄧子朗／陳嘉敏於混雙B3不敵中國隊摘銀。硬地滾球港隊以1金2銀3銅收官，昨由梁育榮／張沅及力爭衛冕的謝德樺／何宛淇，分別於混雙BC4及BC3項目雙雙奪銀。

羽毛球方面，朱文佳於SH6級男單決賽面對東京殘奧金牌得主、印度隊的Krishna Nagar，以局數2：1衛冕兼報卻東京殘奧決賽一敗之仇。朱文佳之後伙隊友王鎮炎在男雙決賽直落兩局不敵中國隊，收穫銀牌。港羽隊以1金1銀2銅謝幕，贏得1金1銀的朱文佳說：「上屆亞殘運取得首面金牌給予自己肯定，5年後能再奪金，過程中看見自己成長。感謝教練團隊助我不斷成長進步，成為世界級運動員」。

此外，港隊在游泳煞科日進帳3面獎牌。陳睿琳於女子SM14級200米混合泳決賽游出2分31.53秒奪銀，取個人第5面獎牌，同戰決賽的張可盈以2分35.11秒奪銅；鄧韋樂於男子SM14級200米混合泳決賽游出2分16.26秒摘銀，港泳隊以3金5銀3銅收官。至於乒乓港隊單日擸走6面銅牌，而王婷莛／吳玫薈晉身女雙WD22級決賽坐銀望金，今早將鬥日本隊組合。