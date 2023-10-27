雲班耶馬NBA首擊吞敗 個犯纏身僅打23分鐘 馬刺7分負獨行俠

當錫「30+三雙」領俠制敵 期待雲班耶馬成長

身高達7呎4吋的19歲法國籍超新星雲班耶馬，早前於季前賽表現突出，惟昨在常規賽迎來個人首場NBA正式賽事的他，雖於首節初段以一記三分球揭開生涯得分序幕，但及後便因早早兩次犯規而被迫減少上陣時間，即使第4節獨取9分，助馬刺在尚餘3分55秒打至115：115平手，但其後客軍球星盧卡當錫及艾榮合力攻入獨行俠最後的11分，領軍以126：119擊敗有7人得分上雙的馬刺，其中當錫更貢獻33分、13個籃板及10次助攻的「30+三雙」。

賽後雲班耶馬坦承對落敗感失望，「落敗總不好受，我一直想做得更好，但有時拼勁用錯了地方，這（5次個犯）顯然是我這仗汲取到的教訓」。馬刺主帥普波域治則表示：「幸運地他（雲班耶馬）是一名謙遜勤奮的年輕人，他不需要我教導如何打得專業，他在場上已可領略得到。」至於當錫亦大方稱讚雲班耶馬，笑言能像他一樣在NBA處子戰打出如此水平已很不簡單，期待對方未來的發展。

至於上屆總亞軍的邁阿密熱火，昨於開季首擊有占美畢拿及路夫貢獻「雙雙」下，主場以103：102險勝底特律活塞旗開得勝。而另一東岸勁旅波士頓塞爾特人則作客憑中鋒波辛傑斯倒戈攻入30分，助「綠軍」以108：104擊敗紐約人先拔頭籌。

明星賽恢復東西岸對決 比賽時間4節各12分鐘

另外，聯盟昨亦公布香港時間明年2月19日於印第安那溜馬主場舉行的應屆明星賽起，回復傳統的東、西岸明星隊對決，取代過去6屆的隊長選人制度，比賽時間亦會由上屆的第3節後領先一方比分再加24分的目標分數者勝，改為傳統的4節各12分鐘（打和再加時）定勝負。